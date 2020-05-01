【疫調人生2】軍方最後一刻介入 讓敦睦官兵轉念受調

海軍敦睦艦隊官兵爆發新冠肺炎疫情，高雄因有330人設籍，成為「重災區」，衛生局第一時間為疫調天天忙到近午夜，一度因有近200人拒絕疫調、未接電話而陷入膠著，足足花了6天才完成。衛生機關透露，讓官兵願吐實接受疫調的轉折，除市長韓國瑜喊話要開罰，軍方最後一刻介入「安定軍心」，才是官兵卸下心防的主因。

涉機密、擔心冒名 官兵一開始拒說行蹤

一名疫調人員說，爆出疫情之初，國防部只提供名單和手機，資料多所錯漏，加上官兵防備心高，多人以「任務有機密性、上級未交待可對外公布」為由，拒絕透露行蹤，也有人誤以為是媒體冒名打探消息，疫調人員只能耐心解釋、告知身分，並提供辦公室電話讓對方回撥，博取信任。