當壯年婦女出現工地...疫情下的底層勞工更慘了
受疫情衝擊，企業調整工時、放無薪假，勞工被迫自尋出路，職場出現基層工作就業板塊大規模流動、甚至擠壓的現象；竹科工程師、遊覽車司機兼職保全，原本在小吃店工作的中壯年婦女則是出現在工地，長期觀察勞工市場的作家林立青擔心，工作穩定者流動到臨時工市場，肯定排擠老年或弱勢的就業者，是一種惡性循環。
中壯年當臨時工 排擠老弱就業
新竹因科學園區企業林立，保全業、清潔工等人力需求向來很大，過去常徵不到人，但最近一兩個月應徵者增加不少。物業管理業張姓執行長觀察，全台經濟蕭條，保全、清潔業相對穩定，近期應徵者翻倍，不少都是兼職上班，以往應徵者八、九成是男性，如今有四成是中年婦女，女性比率提高不少，一天至少有1200元的收入，能立即解決經濟上困難。
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