新光金李紀珠、吳欣盈「宮鬥」延長賽 傷的是公司和股東們

聯合報 / 記者賴昭穎
新光金控獨立董事李勝彥前天在董事會以四大理由反對副董事長李紀珠（右）續任董事，被認為是新光金大公主吳欣盈（左）和李紀珠「雙姝怨」的延長賽。圖／聯合報系資料照片
新光金控獨立董事李勝彥前天在董事會以四大理由反對副董事長李紀珠（右）續任董事，被認為是新光金大公主吳欣盈（左）和李紀珠「雙姝怨」的延長賽。圖／聯合報系資料照片

新光金控獨立董事李勝彥前天在董事會以四大理由反對副董事長李紀珠續任董事，被認為是新光金大公主吳欣盈和李紀珠「雙姝怨」的延長賽。李勝彥的發難雖未成功，但達到他讓質疑廣為周知的效果，李紀珠則在公司力挺下保住董事候選人資格。只不過，這場被形容為「宮鬥」的大戲暫時落幕，受傷最重的卻是新光金的公司治理，恐讓新光金股東們無端受波及。

公主派李勝彥 反對李紀珠任董事候選

新光金前天發布重大訊息指出，李勝彥在董事會中，反對李紀珠擔任下屆董事候選人，並認為李紀珠頂撞體制、牴觸觸法令、怠忽職責，加上公司放任，有違新光金控道德行為準則。但新光金也同步在公告中提出三點說明，表示經過舉手表決後，只有李一人反對，其餘13名董事都支持原提案名單，更指公司認為李勝彥所提的反對意見「均非事實」。

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