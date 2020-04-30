中南部缺水+梅雨遲到 渴到中油水井待命救援

防疫當頭，一個容易令人忽略的警訊已響起。南部今年來降雨量不如預期，4月底曾文水庫跟南化水庫都只剩一到二成蓄水量，高雄也不樂觀，加上中央氣象局預估今年中南部的梅雨有延後趨勢，中南部水情窘態顯現，連中油的備用地下水井都已待命隨時上場救援，預估要撐到5月下旬過後才可望解除缺水警報。

暖化影響梅雨遲到 6月才脫枯水期

每年第一季到第二季上半季都是中南部枯水期，中央氣象局昨天預測，今年總雨量雖以接近正常機率最大，但受暖化影響，近年梅雨季有往後延趨勢，今年中南部至少要撐到5月下旬甚至到6月，才可望脫離枯水期，5月雨量應為「正常偏少」，6月回歸正常，對中南部將是一大挑戰。