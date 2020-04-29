練台生大戰「雙蔡首富」 就因韓國瑜和有線電視

一場大火，讓向來低調的錢櫃董事長練台生，再次成為焦點。事實上，練台生除了KTV娛樂事業以外，同時也是手握年代與壹電視兩家新聞台的頻道大亨。而練台生近年在媒體事業上，最為人所知的事，就是他槓上兩個台灣首富。一個是富邦蔡明忠，因為有線電視的商業利益；一個是旺中蔡衍明，則因總統大選時，挺郭與挺韓的立場。

2020-04-29 15:50