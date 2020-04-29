練台生大戰「雙蔡首富」 就因韓國瑜和有線電視
一場大火，讓向來低調的錢櫃董事長練台生，再次成為焦點。事實上，練台生除了KTV娛樂事業以外，同時也是手握年代與壹電視兩家新聞台的頻道大亨。而練台生近年在媒體事業上，最為人所知的事，就是他槓上兩個台灣首富。一個是富邦蔡明忠，因為有線電視的商業利益；一個是旺中蔡衍明，則因總統大選時，挺郭與挺韓的立場。
富邦也曾投資錢櫃 練接手後淡出
其實，富邦集團十多年前也曾投資錢櫃，但在2008年練台生接任新董座之際，富邦出清持股、淡出娛樂事業。蔡明忠胞弟、富邦金董事長蔡明興在前年股東會上，說出當年出脫錢櫃始末，「有一次我去錢櫃，出來時看到外面一排人在吐，應是喝酒喝到吐，Gosh！我不應該做這種生意，害人家喝到酒醉，有礙健康」，蔡明興還暗酸，沒投資錢櫃比較心安，賺錢不需要賺到這樣子。
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