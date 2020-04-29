【敦睦染疫風暴11】被國防部真心換絕情 「軍心疫情」才剛延燒

聯合報 / 記者程嘉文
針對敦睦艦隊磐石艦染疫事件，國防部長嚴德發（左）4月22日率軍政副部長張哲平、總督察長黃國明等人向社會道歉，並公布首波懲處名單。圖／聯合報系資料照片
針對敦睦艦隊磐石艦染疫事件，國防部長嚴德發（左）4月22日率軍政副部長張哲平、總督察長黃國明等人向社會道歉，並公布首波懲處名單。圖／聯合報系資料照片

4月28日，海軍敦睦艦隊官兵已經3天未傳新冠肺炎新個案。先前曾與他們接觸的親友，也沒有任何人被感染，國內本土病例連續15天掛零。眼看「新冠疫情」似乎暫獲控制，但是敦睦艦染疫事件引發的「軍心疫情」才正開始，對國軍的傷害，將遠遠甚於病毒。

國防部忙下定論又被打臉 重傷士氣

文化大學廣告系主任鈕則勳說，面對重大負面事件，國防部應盡速說明，但是事件本有複雜性，不可能立刻釐清，第一時間出面應是對外解釋「事未易明」的難處，爭取外界給予調查時間，若表現出足夠誠意，相信多數人可以接受。反之，如果搶著下定論，事後卻不斷被新資訊「打臉」翻案，就會失去公信力。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

國防部 疫情 磐石艦 敦睦艦隊

相關新聞

【敦睦染疫風暴11】被國防部真心換絕情 「軍心疫情」才剛延燒

4月28日，海軍敦睦艦隊官兵已經3天未傳新冠肺炎新個案。先前曾與他們接觸的親友，也沒有任何人被感染，國內本土病例連續15天掛零。眼看「新冠疫情」似乎暫獲控制，但是敦睦艦染疫事件引發的「軍心疫情」才正開始，對國軍的傷害，將遠遠甚於病毒。

【香港高教難關2】反送中情勢亂 港生「逃」到台灣讀大學

受到反送中影響，不少僑生和港澳生今年「逃」到台灣讀大學，尤以香港人數增加最多。海外聯合招生委員會統計，109學年度報名大學學士班「個人申請」的僑生和港澳生共3986人，較108學年度的3140人增加26.94％；其中港生從1634人增至2463人，增加829人最多。

學運夥伴聲援魏揚…但政壇發光的人怎懂他的心？

太陽花學運占領行政院案，學運領袖魏揚等人被控煽惑他人犯罪，二審遭台灣高等法院判決有罪。當年學運領袖後來發展大不同，有人進入政治體制內，也有人至今仍訴訟纏身。踏入政治路的昔日學運領袖，今判決後陸續聲援，也強調所有抗爭運動參與者都是「一體」，絕對不會「切割」。

太陽花6年結果沒？看看5學運領袖人生落差

大陽花學運屆滿6年，台灣高等法院昨對學運中「攻占行政院」行動宣判，將一審無罪的魏揚等人改判有罪，以違反刑法第153條「煽惑他人犯罪」處2至5個月不等有期徒刑，全案仍可上訴。

【國民黨再生之路1】連搬家都拖拉內訌…江啟臣怎大刀闊斧？

國民黨近日傳出為了節省財務，要將部分黨內單位搬到智庫「國策研究基金會」，不料卻引發黨內部分人士反彈，認為此舉將不利智庫後...

練台生從退役軍人變傳媒大亨 為一件事變「打馬悍將」

錢櫃董事長練台生，或許一般人都相當陌生，但錢櫃大火，讓一向低調的他頓時被推上火線。練台生事發迄今尚未露面、只透過錢櫃高層轉述會負起所有應負的責任，但根據Google Trend搜尋趨勢顯示，過去一天，「練台生」的網路搜尋熱度竟然大勝防疫指揮官陳時中及高雄市長韓國瑜。大家都好奇，練董是誰？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。