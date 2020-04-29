【敦睦染疫風暴11】被國防部真心換絕情 「軍心疫情」才剛延燒

錢櫃董事長練台生，或許一般人都相當陌生，但錢櫃大火，讓一向低調的他頓時被推上火線。練台生事發迄今尚未露面、只透過錢櫃高層轉述會負起所有應負的責任，但根據Google Trend搜尋趨勢顯示，過去一天，「練台生」的網路搜尋熱度竟然大勝防疫指揮官陳時中及高雄市長韓國瑜。大家都好奇，練董是誰？

2020-04-28 16:51