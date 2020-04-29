【敦睦染疫風暴11】被國防部真心換絕情 「軍心疫情」才剛延燒
4月28日，海軍敦睦艦隊官兵已經3天未傳新冠肺炎新個案。先前曾與他們接觸的親友，也沒有任何人被感染，國內本土病例連續15天掛零。眼看「新冠疫情」似乎暫獲控制，但是敦睦艦染疫事件引發的「軍心疫情」才正開始，對國軍的傷害，將遠遠甚於病毒。
國防部忙下定論又被打臉 重傷士氣
文化大學廣告系主任鈕則勳說，面對重大負面事件，國防部應盡速說明，但是事件本有複雜性，不可能立刻釐清，第一時間出面應是對外解釋「事未易明」的難處，爭取外界給予調查時間，若表現出足夠誠意，相信多數人可以接受。反之，如果搶著下定論，事後卻不斷被新資訊「打臉」翻案，就會失去公信力。
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