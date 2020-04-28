何謂公民不服從？律師：日本拒絕出獄 太陽花卻喊無罪

聯合報 / 記者李光儀
2014年太陽花學運攻占行政院二審判決出爐，魏揚（左三）等多名被告一審無罪逆轉為有罪。 記者賴佩璇／攝影
2014年太陽花學運攻占行政院二審判決出爐，魏揚（左三）等多名被告一審無罪逆轉為有罪。 記者賴佩璇／攝影

2014年太陽花學運攻占行政院二審判決出爐，多名被告一審無罪逆轉為有罪。也曾參與太陽花運動的律師王宗偉表示，從法律面看來，是「一審判決太政治，不是二審判決太政治」；他認為，既然以「公民不服從」為號召，訴求無罪或判決無罪，其實都是很奇怪的事情。

沖繩學生抗議 政府想提前釋放遭拒

王宗偉表示，所謂的「公民不服從」，就是發起運動的人用接受法律制裁的方式，來喚醒民眾的覺醒；但太陽花運動的參與者卻不斷訴諸自己無罪，而從占領立法院到判決定讞，到攻占行政院的一審判決，也都提到了公民不服從的概念，就是把「公民不服從」無限放大。

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太陽花學運 行政院

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