從「自由派學者」變「殺人院長」？ 江宜樺：正義不會不來
太陽花學運「攻占行政院」案，高院今天二審宣判，全案大逆轉，學生從一審無罪被判有罪。太陽花學運重創馬政府治理威信，也為之後的民進黨執政奠定了基礎。時任行政院長的江宜樺，原是學界推崇的「自由派學者」，卻因此事件被冠上「殺人院長」的「罪名」，6年後的今天，江宜樺仍然堅持，他從不後悔驅離學生，他覺得這是一個正確的決定。他更指出，「太陽花學運的情緒，將台灣推向難以翻身的深淵」，這是被政治操作的歷史事件。
面對今天審判逆轉，江宜樺中午在臉書上寫下了「正義經常遲來，但不會不來」，以這11字，總結這二千多個日子的感受。但太陽花學運訴訟依舊是未完、待續。
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