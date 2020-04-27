【休學海嘯５】私校搶人致課程退化…結果經濟系不會算GDP

受少子化衝擊，私立大學不只在招生時上演「搶人大作戰」，學生入學後更想盡辦法留住學生，教團透露，對私校來說，一名學生代表40萬元的財務收入，為了維持收入，各私校無不絞盡腦汁減少休退學人數，「越鬆越軟的課程越受歡迎」，因而造成大學生素質低落，「經濟系畢業背不出來GDP公式、資訊系畢業不會寫程式。」

107學年16.6萬大專生休學 歷史新高

教育部統計，107學年有16萬6562名大專校院學生休退學，比率為13.38%，創歷史新高。台北商業大學校長張瑞雄表示，因為少子化，大學有學生就收，也不管學生的能力和興趣，很多學生唸一唸覺得沒有興趣或沒有能力，所以選擇休學。