【休學海嘯５】私校搶人致課程退化…結果經濟系不會算GDP

聯合報 / 記者馮靖惠
真理大學規定學期學業成績全學期全部零分者退學，但後來教師將數名學生成績由零分改為一分，避免被退學，引起討論。圖／聯合報資料照片
真理大學規定學期學業成績全學期全部零分者退學，但後來教師將數名學生成績由零分改為一分，避免被退學，引起討論。圖／聯合報資料照片

少子化衝擊，私立大學不只在招生時上演「搶人大作戰」，學生入學後更想盡辦法留住學生，教團透露，對私校來說，一名學生代表40萬元的財務收入，為了維持收入，各私校無不絞盡腦汁減少休退學人數，「越鬆越軟的課程越受歡迎」，因而造成大學生素質低落，「經濟系畢業背不出來GDP公式、資訊系畢業不會寫程式。」

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