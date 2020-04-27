【香港高教難關1】疫情＋反送中 大學人才「進不來、出不去」
學生國際化程度為大學重要指標，香港的大學每年都祭出高額獎學金招攬各國頂尖學生，外籍生比率在全球名列前茅。但受到去年反送中事件和新冠肺炎疫情雙重衝擊，外籍生不來，本地生不出去，讓香港幾乎停滯。香港城市大學校長郭位憂心表示，「不只香港，全世界的高教流動幾乎停滯，國際化巨大衰退，這是不好現象。」
全球外籍生比率 香港曾耀眼
香港為了維持社會的國際競爭力，香港高等教育重點目標一直是培育學生成為國際化人才，香港的高等教育在國際上也有一定聲譽。英國泰晤士報2017年曾整理全球前200名外籍生比率最高的大學，亞洲地區入榜最多的是香港，共有六所。
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