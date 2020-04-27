【檢視前瞻預算4】審查染上政治味 案子一拖就8年

學生國際化程度為大學重要指標，香港的大學每年都祭出高額獎學金招攬各國頂尖學生，外籍生比率在全球名列前茅。但受到去年反送中事件和新冠肺炎疫情雙重衝擊，外籍生不來，本地生不出去，讓香港幾乎停滯。香港城市大學校長郭位憂心表示，「不只香港，全世界的高教流動幾乎停滯，國際化巨大衰退，這是不好現象。」

2020-04-27 12:32