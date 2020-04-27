【檢視前瞻預算4】審查染上政治味 案子一拖就8年

聯合報 / 記者洪敬浤蔡容喬郭政芬吳淑君
台中山海環線軌道計畫（俗稱山手線），市府去年3月提修正報告，去年10月又被退回，全案不斷被要求以各種理由修正，仍停留在可行性報告階段，工程經費並未匡列預算。圖／聯合報資料照片
台中山海環線軌道計畫（俗稱山手線），市府去年3月提修正報告，去年10月又被退回，全案不斷被要求以各種理由修正，仍停留在可行性報告階段，工程經費並未匡列預算。圖／聯合報資料照片

前瞻計畫第一階段有九百億元建設經費尚未編列，將併入第二階段執行，行政院未說明原因，外界質疑原因之一是軌道建設卡關，預算才往後挪。地方政府表示，前瞻軌道建設進度牛步，問題出在中央審查緩慢，加上地方配合款等自籌經費壓力不小，造成進度延宕。

台中山手線 還在可行性報告

台中山海環線軌道計畫（俗稱山手線）早在3年前納入前瞻建設，一手推動的前市長林佳龍連任失利，轉任交通部長，現任市長盧秀燕上任後，籲請中央全額補助，雙方經常針對山手線過招，原本交通部已核定的可行性報告，去年初遭國發會「退回」補件。台中市交通局長葉昭甫說，市府去年3月提修正報告，去年10月又被退回，全案不斷被要求以各種理由修正，仍停留在可行性報告階段，工程經費並未匡列預算。

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