【斜槓迫降2】飯店員工努力「跨界」 司機修地板、電工做裱框

新冠肺炎衝擊下，觀光、旅宿業受害最深，這段期間連知名大飯店也門可羅雀，住房率趨近於零，業者最近紛紛幫員工開課充電，提升專業能力，但高雄漢王洲際飯店總裁林富男不放無薪假、不裁員，但也不打算教員工煮咖啡、整理房間或提升語言能力，而是要另教他們第二、第三專長，成為「斜槓員工」，未來可支援關係企業或其他行業任職，不再擔憂被裁員。

業主推動永續人才 關係企業互支援

「來上課的想領補助的多、想學東西的少」，林富男直言，政府推出的短期培訓課程有其美意，但讓櫃台人員、清潔工和飯店服務員坐在一起學煮咖啡、學茶道，他們真的有興趣嗎？飯店經營者應該是依員工特質「因材施教」，訓練第二技能，讓他們成為多工、可支援關係企業的「永續人才」。