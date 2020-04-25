【火場生死學1】我可能不會救你…讓消防員兩難的矛盾退避權

過去幾日間，盛傳北韓最高領導人金正恩手術後命危，但隨即有自南韓和中國的否認說法。金正恩身體是否有事，要看三個城市的動靜，一是平壤，二是首爾，三是北京。平壤的平靜，有情可原，北京的風聲，可能證實金正恩已在病危狀態。

2020-04-25 09:22