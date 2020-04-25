【火場生死學1】我可能不會救你…讓消防員兩難的矛盾退避權

聯合報 / 記者黃國樑
內政部制定「危險性救災行動認定標準」草案，不過第3跟4條卻彼此矛盾，消防員權益促進會副理事長鄭少書批訂這條文的人「離地很遠」。圖／聯合報系資料照片
內政部制定「危險性救災行動認定標準」草案，不過第3跟4條卻彼此矛盾，消防員權益促進會副理事長鄭少書批訂這條文的人「離地很遠」。圖／聯合報系資料照片

「我要行使退避權，我先閃了。」去年10月底消防法修正，將「退避權」入法，讓消防員有不執行「危險性救災行動」的權利，內政部4月初制定「危險性救災行動認定標準」草案，進一步明訂消防員可自行決定撤離的具體標準。不過該草案的第3跟4條，卻彼此矛盾，消防員權益促進會副理事長鄭少書透露，內政部制定這項草案時，他至少罵了十幾分鐘，只能說訂這條文的人「離地很遠」。

「危險性救災」草案 條文自相矛盾

近年基層消防人員屢傳火場殉職不幸事件，立法院會去年10月終於三讀通過「消防法」部分條文修正案，將退避權、資訊權、調查權等「生命三權」入法，條文規定，現場搶救如無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動，危險性救災行動認定標準，由中央主管機關另定之。內政部就是根據修正過後的消防法制訂草案。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

消防員 大火 內政部

相關新聞

北京速遣301醫院心血管權威 金正恩真的命危了？

過去幾日間，盛傳北韓最高領導人金正恩手術後命危，但隨即有自南韓和中國的否認說法。金正恩身體是否有事，要看三個城市的動靜，一是平壤，二是首爾，三是北京。平壤的平靜，有情可原，北京的風聲，可能證實金正恩已在病危狀態。

【火場生死學1】我可能不會救你…讓消防員兩難的矛盾退避權

「我要行使退避權，我先閃了。」去年10月底消防法修正，將「退避權」入法，讓消防員有不執行「危險性救災行動」的權利，內政部4月初制定「危險性救災行動認定標準」草案，進一步明訂消防員可自行決定撤離的具體標準。不過該草案的第3跟4條，卻彼此矛盾，消防員權益促進會副理事長鄭少書透露，內政部制定這項草案時，他至少罵了十幾分鐘，只能說訂這條文的人「離地很遠」。

吃不到補助 餐飲「紓困孤兒」怨：政策要接地氣

疫情衝擊百工百業，政府雖提出紓困方案，但並非人人吃得到。例如經濟部補助餐飲業外賣、久送，但國內最大的兩家外送業者Uber Eats與foodpanda熊貓卻未納入補助對象，餐飲業無法省下外送成本，直呼不切實際。

【休學海嘯4】早上註冊下午休學 台大無奈：別占別人機會

大學生休學率迭創新高，台灣大學統計，學士班休學率前三高的系是昆蟲學系、生命科學系、生化科技學系，這三個系的大一休學率大約三成，主因是要重考拚醫學系，且多數休學學生甚至一天課都沒上過。

今日新冠疫情必讀10件事／台鐵車長發燒、美死逾5萬人

國內今天新增1例新冠肺炎確診病例，為20多歲敦睦艦隊磐石艦實習生。該個案18日隔離採檢，一採陰性，因血中抗體陽性，24日二採，今天下午1點半確診，累計磐石艦確診增至31人，國內累計確診429人。

磐石艦驗抗體找感染源 張上淳：不見得有答案

海軍敦睦鑑隊磐石艦群聚感染確診人數增至30人，艦上官兵和學生究竟何時感染、感染源為何，至今無解，各界都期待抗體檢測結果能找出答案。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天表示，就算磐石艦官兵的抗體檢測結果交叉比對完成，外界關心的感染源，「不見得百分之百有答案」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。