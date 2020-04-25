【火場生死學1】我可能不會救你…讓消防員兩難的矛盾退避權
「我要行使退避權，我先閃了。」去年10月底消防法修正，將「退避權」入法，讓消防員有不執行「危險性救災行動」的權利，內政部4月初制定「危險性救災行動認定標準」草案，進一步明訂消防員可自行決定撤離的具體標準。不過該草案的第3跟4條，卻彼此矛盾，消防員權益促進會副理事長鄭少書透露，內政部制定這項草案時，他至少罵了十幾分鐘，只能說訂這條文的人「離地很遠」。
「危險性救災」草案 條文自相矛盾
近年基層消防人員屢傳火場殉職不幸事件，立法院會去年10月終於三讀通過「消防法」部分條文修正案，將退避權、資訊權、調查權等「生命三權」入法，條文規定，現場搶救如無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動，危險性救災行動認定標準，由中央主管機關另定之。內政部就是根據修正過後的消防法制訂草案。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言