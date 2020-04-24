【休學海嘯3】文憑於我如浮雲「考第一不等於人生成功」

擔任東方衛視駐華府記者，並成為白宮記者團第一位華人成員的張經義，因為被美國總統川普問了一句你是哪裡人，回答他是台灣人之後，陸委會決定依兩岸人民關係條例對他開鍘，全案移送通訊暨傳播委員會（NCC）裁處，NCC決定組成小組進行處理，NCC前委員、政大傳播學院教授陳憶寧說，張經義是一位優秀的新聞人，在專業上並未犯錯，不應因為政治因素受到懲處。

2020-04-23 16:48