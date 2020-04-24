【休學海嘯3】文憑於我如浮雲「考第一不等於人生成功」

聯合報 / 記者馮靖惠
香港女孩張海天，15歲完成中三學業後，離開傳統學校教育，開始創業之路。圖／張海天提供
香港女孩張海天，15歲完成中三學業後，離開傳統學校教育，開始創業之路。圖／張海天提供

國內大專院校休退學人數逐年增加，107學年度新增休學率攀升至6.2%，是近8年新高。在大學招不滿的困境下，有愈來愈多學生不追求文憑，提早自行創業或就業。香港女孩張海天及台灣的洪永展、何一晉 ，也選擇提早離開學校教育體制，開創新人生。

20歲香港女孩 走出舒適圈創業

今年20歲的香港女孩張海天，15歲那年以全級第一成績完成香港頂尖中學的中三學業後，離開傳統教育體系，開始創業之路。她設計了一套教青少年理財的課程，成為青少年理財課程教師，也在營銷公司擔任主管做網上營銷，為公司帶來約台幣800萬元銷售額，年收入最多約200萬元。

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