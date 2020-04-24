【休學海嘯3】文憑於我如浮雲「考第一不等於人生成功」
國內大專院校休退學人數逐年增加，107學年度新增休學率攀升至6.2%，是近8年新高。在大學招不滿的困境下，有愈來愈多學生不追求文憑，提早自行創業或就業。香港女孩張海天及台灣的洪永展、何一晉 ，也選擇提早離開學校教育體制，開創新人生。
20歲香港女孩 走出舒適圈創業
今年20歲的香港女孩張海天，15歲那年以全級第一成績完成香港頂尖中學的中三學業後，離開傳統教育體系，開始創業之路。她設計了一套教青少年理財的課程，成為青少年理財課程教師，也在營銷公司擔任主管做網上營銷，為公司帶來約台幣800萬元銷售額，年收入最多約200萬元。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言