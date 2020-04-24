【疫區日記】病毒激發料理魂 用鹹水雞、麻醬麵解鄉愁

聯合報 / 特約記者游婉琪
人在異鄉想念家鄉味，反倒開始嘗試灣挑戰台灣料理，食物吃下肚同時，也撫慰了淡淡的鄉愁。圖為鹹水雞。特約記者游婉琪／攝影
人在異鄉想念家鄉味，反倒開始嘗試灣挑戰台灣料理，食物吃下肚同時，也撫慰了淡淡的鄉愁。圖為鹹水雞。特約記者游婉琪／攝影

全英居家防疫第31天，不少人共同的心得都是，因為閉關在家，大家的廚藝都因此更上一層樓了。臉書上還有網友成立「台灣菜、在海外」社團，邀請海外台灣人一起分享私房料理，讓因為疫情無法返台享受台灣美食的人，也能嘗試在家重現台灣味。

在台灣因為外食方便又不貴，忙碌的民眾習慣外食。猶記過去曾經到雲林西螺採訪老字號御鼎興手工柴燒黑豆醬油，返鄉承接家業的第三代製醬人謝宜澂告訴我，他在推動「飛雀Future餐桌計畫」，鼓勵民眾自煮，並在網路分享各種創意醬油料理，還發起跟著做拍照上傳就免費送醬油活動，但年輕世代仍反應冷淡。

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