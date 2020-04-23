張經義案「丟包」NCC 前委員：內部苦惱要怎麼罰

聯合報 / 記者黃國樑
陸委會要對擔任東方衛視駐華府記者的張經義（右）開鍘，全案移送通訊暨傳播委員會（NCC）裁處。圖／張麗善提供
陸委會要對擔任東方衛視駐華府記者的張經義（右）開鍘，全案移送通訊暨傳播委員會（NCC）裁處。圖／張麗善提供

擔任東方衛視駐華府記者，並成為白宮記者團第一位華人成員的張經義，因為被美國總統川普問了一句你是哪裡人，回答他是台灣人之後，陸委會決定依兩岸人民關係條例對他開鍘，全案移送通訊暨傳播委員會（NCC）裁處，NCC決定組成小組進行處理，NCC前委員、政大傳播學院教授陳憶寧說，張經義是一位優秀的新聞人，在專業上並未犯錯，不應因為政治因素受到懲處。

未涉及廣電三法 是NCC守備範圍嗎

NCC前委員、師大傳播所助理教授何吉森更直言，這不是涉及廣電三法的案子，NCC是否適合作為裁處的主體，可能應進一步釐清。這應是NCC第一宗這樣的案子。

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