【疫區日記】安倍Online返鄉被酸爆 好險有Switch「Online上島」

日本政府為避免疫情再擴大，設下目標欲減少80%以下的人與人接觸，國民大型連假「黃金周」絕對是關鍵。4月22日，日本首相安倍晉三呼籲民眾，今年請大家避免實際上的返鄉，改用視訊通話的「Online返鄉」（オンライン帰省），結果被網友狠吐槽，Online返鄉「不就是普通的視訊通話而已嗎？」

日防疫全面啟動 緊急宣言到5/6止

4月7日，日本政府實施「緊急事態宣言」，籲請國民避免非必要的外出與旅行，原先只適用於東京、大阪、福岡等7都府縣，但著眼於4月29日至5月6日的黃金周恐出現大批返鄉人潮，長距離的移動必定增加感染風險，4月16日再將適用範圍擴大至日本全國。宣言至5月6日截止，也就是黃金周假期最後一天，下一步如何部署，端看這段期間的疫情控制。