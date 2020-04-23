【疫區日記】安倍Online返鄉被酸爆 好險有Switch「Online上島」

聯合報 / 特約記者陳怡秀
住家附近的超市在收銀台架設透明簾，讓無法保持「2公尺社交距離」的客人與店員能彼此安心。特約記者陳怡秀／攝影
住家附近的超市在收銀台架設透明簾，讓無法保持「2公尺社交距離」的客人與店員能彼此安心。特約記者陳怡秀／攝影

日本政府為避免疫情再擴大，設下目標欲減少80%以下的人與人接觸，國民大型連假「黃金周」絕對是關鍵。4月22日，日本首相安倍晉三呼籲民眾，今年請大家避免實際上的返鄉，改用視訊通話的「Online返鄉」（オンライン帰省），結果被網友狠吐槽，Online返鄉「不就是普通的視訊通話而已嗎？」

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