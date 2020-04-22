【敦睦染疫風暴7】支隊長被祭旗 官兵氣到發抖上書總統

國防部長嚴德發昨晚舉行記者會，宣布因為敦睦艦隊官兵染疫事件，將艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將、敦睦支隊長陳道輝少將調離現職。此舉立刻在海軍基層當中引發公憤，認為國防部乃至政府高層，拿幹部當擋箭牌「祭旗」。許多官兵形容，自己「一面看一面氣得發抖」。

支隊長遭調職 官兵盼收回成命

目前正在隔離中的敦睦支隊官兵與學生，由於仍可與外界通訊，也都看到了記者會。學生們集體發起向蔡總統的LINE、IG等社群網站投書，強調支隊長陳道輝一路非常照顧部屬，許多新科準軍官都視他為軍人榜樣，如今卻遭到重懲，罪不在他，希望高層刀下留人，收回成命。