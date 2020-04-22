【檢視前瞻預算2】疫情衝擊吃不飽 地方籲改重紓困、振興「刀口」上
中央正在編列前瞻建設第二階段預算，疫情當前、美中關係巨變、全球產業供應鏈的重整加速，不只在野黨疾呼應該重新思考第二階段前瞻預算調整，地方也有相同呼聲，呼籲中央停下來重新檢討，在後疫情時代著重紓困、部署台商回流及外來投資等振興工程，以及在地的醫療、智慧城市等建設，讓經費花在刀口上。
全球產業鏈重組 台中盼獎勵投資
台中市長盧秀燕建議，前瞻二期應以「後疫情時代」為主軸，著重在紓困、振興兩方面。她說，疫情衝擊經濟產業，民眾面臨失業困境，甚至出現無法吃飽的生計問題，前瞻二期紓困的重點，應迅速解決民眾三餐問題；疫情重挫全球股、匯市，政府應以投資獎勵、減稅等措施，帶動台灣產業復甦，吸引跨國資金投資，才能振興台灣長遠發展。
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