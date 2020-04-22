【檢視前瞻預算2】疫情衝擊吃不飽 地方籲改重紓困、振興「刀口」上

「我們已經快活不下去了！」留、遊學服務業受新冠疫情衝擊大，今年至今的營收跟去年同期比較掉了九成。中華民國留學服務商業同業公會理事長簡芳玲表示，疫情開始到現在，每天都在接「退票、退學費、退課」電話，但業者卻如紓困政策下的「孤兒」，卻得不到經濟部、教育部關愛。

2020-04-21 15:03