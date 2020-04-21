【敦睦染疫風暴5】危機燒向三軍統帥 綠營內部：星星會掉很多顆
海軍敦睦艦隊磐石艦成防疫大破口，蔡政府內部對國軍防疫破功且事後以「擠牙膏」的方式說明，大為不滿。新潮流系的民進黨前立委段宜康今天開第一槍，點名國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光及海軍司令劉志斌，「該辭職就辭職，該撤換就撤換」。總統府方面今天也表示，「該檢討的就要檢討，該究責的也不會迴避」。
民進黨內推測 懲處層級從海軍司令起跳
黨內推測，這次事件軍方責無旁貸，懲處層級一定是海軍司令起跳。至於目前是否已討論到究責層級？至於嚴德發、黃曙光、劉志斌是否已向蔡總統自請處分？總統府方面表示，目前國防部已經組成調查小組，總統要求釐清整個過程，國防部要坦誠以對，該檢討的就要檢討，該究責的也不會迴避。
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