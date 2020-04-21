【檢視前瞻預算1】紓困錙銖必較 執行不完的前瞻再編5千億？

「沒有孩子，我老了以後怎麼辦？死後怎麼葬？」「我的孩子不在身邊，我出事怎麼辦？」國內「頂客族」夫妻近年比率漸高，財產及身後事處理也成了一大困擾，就算有孩子，不少也在外地或國外，所幸有無子西瓜基金會免費代為妥善安排，才無後顧之憂。

2020-04-21 10:57