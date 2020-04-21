【檢視前瞻預算1】紓困錙銖必較 執行不完的前瞻再編5千億？
針對新冠肺炎衝擊，低薪族昨天可已開始申請行政院的紓困補助，卻因只有300萬人符合資格，引發不公質疑，立法院今天三讀通過紓困振興特別條例，但國民黨團提案發千億現金讓人民有感，卻遭到執政黨封殺。當朝野為了該不該發現金意見相左時，其實有一筆重大的特別預算編列也將啟動。
未來4年 高達5100億預算待執行
「前瞻基礎建設」的第一階段第2期今年底將全部執行完畢，第3期則是從明年1月起開始到明年8月。行政院上月底將下個4年的前瞻計畫第二階段的預算編列函文送到立法院，要求將第一階段尚未編列的900億元，一起併入第二階段的4200億前瞻預算裡。
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