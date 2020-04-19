【每周精摘】華航更名風暴 林佳龍、蘇貞昌有惡紫奪朱之嫌

海軍敦睦艦隊多位官兵確診新冠病毒，但感染源卻還是個謎。讓人聯想到美國及法國航空母艦「羅斯福號」、「戴高樂號」大規模感染的前車之鑑。目前羅斯福號669人確診，戴高樂打擊群1081人確診，但同樣美法兩國至今尚未確認病毒是如何登上航母。

2020-04-19 14:27