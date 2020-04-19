【每周精摘】華航更名風暴 林佳龍、蘇貞昌有惡紫奪朱之嫌
民進黨政府的「口罩外交」，竟引發華航的「更名」風波，而且從府院黨到立法院，幾乎所有朝野政黨都參戰，令人始料未及。從民進黨第一次執政來，無論是「正名」或「更名」都常常引發不小爭議，此次事件，凸顯雖然疫情當下，政治議題卻從來沒有缺席。雖然身居配角，但還是搶盡風頭。
一面華航旗幟 引燃政治風暴
四月一日，蔡英文總統宣布將捐贈一千萬個口罩給歐美和友邦國家。四月九日凌晨，台灣第一批捐給歐洲的口罩運抵荷蘭。貨箱上除了有中華民國國旗和「Taiwan Can Help」字樣，還掛上了華航「China Airlines」的旗幟。不料，就是這面旗幟點燃戰火。
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