【520前三角戰3】蔡連任就職演說 學者：恐難為兩岸關係滅火

聯合報 / 記者黃國樑
蔡英文總統五二○將發表就職演說，她的談話能否平息兩岸緊張，學者普遍悲觀，有學者甚至認為兩岸未來擦槍走火的可能升高。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統五二○將發表就職演說，她的談話能否平息兩岸緊張，學者普遍悲觀，有學者甚至認為兩岸未來擦槍走火的可能升高。 圖／聯合報系資料照片

兩岸關係並未因為總統大選結束而緩和，這一波新冠肺炎疫情，台灣進一步採取對抗姿態，配合美國，蔡英文總統五二○就職演說，能否平息兩岸緊張？學者普遍悲觀。文化大學社科院院長趙建民表示，蔡可能呼籲兩岸和平，但不會產生任何作用，兩岸未來擦槍走火的可能升高。台灣智庫諮詢委員董立文則說，蔡當選連任時提出八個字「和平、民主、平等、對話」，就已經說完了。

蔡的兩岸論述 仍受黨內激進勢力牽制

趙建民說，這問題有兩個層次，蔡總統會不會做出積極表述、這個表述有沒有用。他認為，三個因素造成蔡不會在就職演說有積極表述，一是黨內激進勢力的牽制，在初選時曾經支持賴清德的派系，就是對蔡的兩岸政策不滿，當初才要棄蔡挺賴，如今蔡仍受其牽制；二是這次勝選就是因為蔡採取抗中姿態，以及香港反送中運動，她的演說必須與這個姿態呼應、吻合；三是她如今跟美國走得這麼近，而美國今年也正逢大選，川普競選策略與蔡一模一樣，就是強烈仇中，川普罵中國病毒，台灣就跟著罵武漢肺炎，川普批世衛，台灣也罵譚德塞，因此五二○演說要蔡提出一些推陳出新的說詞，相對困難。

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