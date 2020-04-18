疫情重壓經濟 家暴問題…恐從新北延燒全國
新冠肺炎疫情影響全球，各國祭出封城措施抗疫，大量家庭足不出戶，卻導致國外家暴事件頻傳。台灣嚴堵疫情，卻挽救不了無薪假風暴，勞動部統計截至4月15日止影響1萬4821名勞工，旅宿餐飲業均是重災區，新北也傳出家暴案例暴增3成。婦女團體憂心忡忡，下半年若經濟持續蕭條，恐步上國外後塵。
無薪假8年新高 新北家暴數增近3成
台灣整體疫情仍在可控範圍，多數人可維持正常生活。不過，截至4月15日止，勞動部公布台灣實施無薪假企業達588家、影響勞工1萬4821人，1周暴增220家、6262人，無薪假人數續創8年新高。
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