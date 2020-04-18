疫情重壓經濟 家暴問題…恐從新北延燒全國

聯合報 / 記者魏莨伊洪敬浤張曼蘋郭政芬陳雅玲蔡容喬
人們因疫情長時間待家中，恐因觀念不同、經濟壓力等因素發生衝突。圖／聯合報系資料照片
人們因疫情長時間待家中，恐因觀念不同、經濟壓力等因素發生衝突。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情影響全球，各國祭出封城措施抗疫，大量家庭足不出戶，卻導致國外家暴事件頻傳。台灣嚴堵疫情，卻挽救不了無薪假風暴，勞動部統計截至4月15日止影響1萬4821名勞工，旅宿餐飲業均是重災區，新北也傳出家暴案例暴增3成。婦女團體憂心忡忡，下半年若經濟持續蕭條，恐步上國外後塵。

無薪假8年新高 新北家暴數增近3成

台灣整體疫情仍在可控範圍，多數人可維持正常生活。不過，截至4月15日止，勞動部公布台灣實施無薪假企業達588家、影響勞工1萬4821人，1周暴增220家、6262人，無薪假人數續創8年新高。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

家暴 疫情

相關新聞

疫情重壓經濟 家暴問題…恐從新北延燒全國

新冠肺炎疫情影響全球，各國祭出封城措施抗疫，大量家庭足不出戶，卻導致國外家暴事件頻傳。台灣嚴堵疫情，卻挽救不了無薪假風暴...

新冠疫情今日必讀10件事／國軍艦隊群聚、WHO讚台灣防疫

國內今天新增3例新冠肺炎境外移入個案，3人是敦睦艦隊上實習生，分別住高雄、台中、桃園，是首例軍艦群聚。與3名確診個案同艦隊共有3艘軍艦，官兵、學生合計七百多人，今天全部召回入住集中檢疫所隔離檢疫，檢疫結果明天公布。

陸高管性侵養女 「揚州瘦馬」暗黑鏈不曾死去

中國新冠疫情未消，一宗上市公司「高管性侵養女案」則持續發酵中。這起案件由女童曾報警控訴遭性侵，山東地方公安兩度不予立案，直到4月初當事女童爆料，案情才全國曝光，目前由最高檢察院和公安部介入。然而案件本身疑點重重，揭出有「送養」、「領養」的黑色產業鏈，又有學者仔細研究，相信那是明清兩朝以來「揚州瘦馬」 的變種。

口罩寄海外又亂又卡 民眾等到一肚子氣

政府開放口罩寄送國外親友，紓解旅居海外的國人防疫之急，繼日前傳出無法線上比對二等親等狀況後，又有民眾寄口罩寄出一肚子氣，發現寄送過程層層驗證、流程繁複，而且卡「關」 5天才寄出台灣，詢問結果是海關要檢查，拖延了時間，讓美意變民怨。

【520前三角戰2】林中斌：當心川普救選情 在台海引衝突

美軍太平洋艦隊四艘航母因為新冠肺炎疫情無法動彈，太平洋在二次大戰後首度出現美軍航母的真空狀態，中共解放軍的遼寧艦則穿出宮古海峽，出現在台灣東邊海域再前往南海，雖未航往太平洋深處，疫期之下的美中台三角賽局引起各方注目。國防部前副部長林中斌示警，美國總統川普為挽救選情，在未來一段時間內，可能製造一次與中國大陸的軍事衝突事件，有可能是空中軍機或海上艦艇的擦撞事件，地點則以台海與南海最有可能。

【體檢醫學教育2】新冠疫情的考驗 念醫不是「太平職業」

很多家長希望孩子念醫、當醫生，造成醫學生中有不少人是「奉父母之命」選擇醫學系，但一場嚴重疫情，考驗傳統價值。中研院院士陳培哲表示，學生、父母都要體認，醫生不是「太平職業」；另外，醫學系偏重筆試成績選才方式，可能導致錄取對醫學沒興趣、只當謀生職業的人，大學選才把關很重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。