新冠疫情今日必讀10件事／國軍艦隊群聚、WHO讚台灣防疫
●國內今天新增3例新冠肺炎境外移入個案，3人是敦睦艦隊上實習生，分別住高雄、台中、桃園，是首例軍艦群聚。與3名確診個案同艦隊共有3艘軍艦，官兵、學生合計七百多人，今天全部召回入住集中檢疫所隔離檢疫，檢疫結果明天公布。
東南亞入境 比照歐美防疫規隔
●東南亞新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天宣布，台灣時間4月21日凌晨0時起，過去14天（台灣時間4月7日0時起）有東南亞地區旅遊史，入境比照歐美地區，登機前應填寫入境健康聲明暨居家檢疫通知書；若返台住處不符居家檢疫條件，一律入住防疫旅館。
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