新冠疫情今日必讀10件事／國軍艦隊群聚、WHO讚台灣防疫

美軍太平洋艦隊四艘航母因為新冠肺炎疫情無法動彈，太平洋在二次大戰後首度出現美軍航母的真空狀態，中共解放軍的遼寧艦則穿出宮古海峽，出現在台灣東邊海域再前往南海，雖未航往太平洋深處，疫期之下的美中台三角賽局引起各方注目。國防部前副部長林中斌示警，美國總統川普為挽救選情，在未來一段時間內，可能製造一次與中國大陸的軍事衝突事件，有可能是空中軍機或海上艦艇的擦撞事件，地點則以台海與南海最有可能。

2020-04-18 11:58