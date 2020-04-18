【520前三角戰2】林中斌：當心川普救選情 在台海引衝突

美軍太平洋艦隊四艘航母因為新冠肺炎疫情無法動彈，太平洋在二次大戰後首度出現美軍航母的真空狀態，中共解放軍的遼寧艦則穿出宮古海峽，出現在台灣東邊海域再前往南海，雖未航往太平洋深處，疫期之下的美中台三角賽局引起各方注目。國防部前副部長林中斌示警，美國總統川普為挽救選情，在未來一段時間內，可能製造一次與中國大陸的軍事衝突事件，有可能是空中軍機或海上艦艇的擦撞事件，地點則以台海與南海最有可能。

學者相反意見：大國不會妄為戰爭

但台海安全研析中心主任梅復興認為，大國之間的戰爭不是見獵心喜的妄為。除非有急切嚴重的戰略矛盾，政治需要以及能夠在長期戰爭中勝出的把握，否則很難想見任何北京理性的決策思維會選擇現在跟美國一搏。