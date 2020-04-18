陸高管性侵養女 「揚州瘦馬」暗黑鏈不曾死去

中國新冠疫情未消，一宗上市公司「高管性侵養女案」則持續發酵中。這起案件由女童曾報警控訴遭性侵，山東地方公安兩度不予立案，直到4月初當事女童爆料，案情才全國曝光，目前由最高檢察院和公安部介入。然而案件本身疑點重重，揭出有「送養」、「領養」的黑色產業鏈，又有學者仔細研究，相信那是明清兩朝以來「揚州瘦馬」 的變種。

少女控遭性侵 公安多次不立案

所謂「高管性侵養女案」，是化名星星的18歲少女，最近透過媒體揭露山東傑瑞公司副總裁、中國中興通訊公司獨立董事鮑毓明，在其14歲時領養後數度性侵她，她曾多次報警求助，山東公安當局均不予立案。直到近日，案情披露，舉國譁然，公安和檢調全面介入調查，兩間上市公司也先後解除鮑的職務。