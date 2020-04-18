【體檢醫學教育2】新冠疫情的考驗 念醫不是「太平職業」
很多家長希望孩子念醫、當醫生，造成醫學生中有不少人是「奉父母之命」選擇醫學系，但一場嚴重疫情，考驗傳統價值。中研院院士陳培哲表示，學生、父母都要體認，醫生不是「太平職業」；另外，醫學系偏重筆試成績選才方式，可能導致錄取對醫學沒興趣、只當謀生職業的人，大學選才把關很重要。
只靠筆試 易錄取沒興趣的人
「東方社會的父母，基本上還是希望孩子當醫師。」成大醫學院院長沈延盛表示，現在多數醫學生，都是因為成績好、「奉父母之命」念醫，或父母本身就是醫生。陽明大學醫學院院長陳震寰也說，只考筆試的確較容易錄取對醫學沒興趣的學生，面試比較容易找到適合的人。
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