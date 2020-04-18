【體檢醫學教育2】新冠疫情的考驗 念醫不是「太平職業」

中國新冠疫情未消，一宗上市公司「高管性侵養女案」則持續發酵中。這起案件由女童曾報警控訴遭性侵，山東地方公安兩度不予立案，直到4月初當事女童爆料，案情才全國曝光，目前由最高檢察院和公安部介入。然而案件本身疑點重重，揭出有「送養」、「領養」的黑色產業鏈，又有學者仔細研究，相信那是明清兩朝以來「揚州瘦馬」 的變種。

2020-04-18 11:05