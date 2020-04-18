【疫區日記】英農場沒人採收 強生還要排擠移工嗎
全英禁足令將延長至少三周。昨日在英國政府例行防疫記者會上，負責主持的外交部長Dominic Raab正式宣布這一消息。比對英國境內罹患肺炎確診人數已突破10萬、死亡人數也持續攀升到1萬3000多，延長民眾居家抗疫決定，一點也不讓人意外。
禁足令再延三周 大家恐慌搶物資
新聞一出，民眾恐慌購買潮再度襲捲而來。過去這段時間各大超商陸續「鬆綁」單一品項限購數量上限，在禁足令宣布延長後，包含蔬果、肉品、雞蛋、牛奶等民生食品，開始被消費者掃空。超市業者不得不再度祭出限令，希望民眾別再像上回因恐慌而過度購買，讓囤積在家的生鮮食品，最後因為來不及在保鮮期內吃完而腐敗，反成造成了不必要的食物浪費。
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