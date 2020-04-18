【疫區日記】英農場沒人採收 強生還要排擠移工嗎

聯合報 / 特約記者游婉琪
近來英國許多農場進入採收旺季，但因為疫情聘不到工人。圖為農民經常種植來提供土地養分的油菜花。特約記者游婉琪／攝影
近來英國許多農場進入採收旺季，但因為疫情聘不到工人。圖為農民經常種植來提供土地養分的油菜花。特約記者游婉琪／攝影

全英禁足令將延長至少三周。昨日在英國政府例行防疫記者會上，負責主持的外交部長Dominic Raab正式宣布這一消息。比對英國境內罹患肺炎確診人數已突破10萬、死亡人數也持續攀升到1萬3000多，延長民眾居家抗疫決定，一點也不讓人意外。

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