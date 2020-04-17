台灣人能不能任職陸媒？ 這些「張經義們」要不要罰

聯合報 / 記者呂佳蓉馮靖惠陳洛薇
在中國大陸媒體任職的張經義因答來自台灣，引發爭波。圖／取自白宮直播截圖
在中國大陸媒體任職的張經義因答來自台灣，引發爭波。圖／取自白宮直播截圖

陸委會要罰在上海東方衛視擔任記者的張經義，原因是上海東方衛視是黨政務系統所屬事業單位，大陸有「黨官媒都要姓黨」的最高指導原則，張經義涉嫌違法。宣布一出質疑聲浪不斷，大陸媒體在不同程度均受中共宣傳部管制，是否表示國人都不得赴陸從事媒體工作？同樣地，有許多台灣人受雇於大陸地方衛視擔任工作人員與製作，依照「黨官媒都姓黨」，陸委會罰張經義，不罰其他人道理何在？

藍營質疑「處罰張經義卻不罰周杰倫？」

針對張經義挨罰一事，國民黨立委今紛紛砲轟，這是「逢中必反」的獵巫行為，會讓在中國工作的台灣人，人人自危。國民黨前立委蔡正元質疑陸委會的認定標準，既然認定張經義任職的媒體，背後的股東是大陸黨政軍，那台灣多少藝人「任職」大陸電視台或拍電影，哪一家電視台或電影公司，背後大股東不是黨政軍？要處罰張經義，「那處罰周杰倫了沒？」

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