【520前三角戰1】台海軍情狼來了？美中台各在盤算啥

聯合報 / 記者程嘉文
4月9日海軍109年度敦睦遠航支隊返抵左營，不過巡防艦「岳飛」、「康定」都因中共航艦遼寧號通過台灣周邊，奉令再度出海支援偵巡與監偵，圖為敦睦遠航支隊資料照片。圖／軍聞社提供
4月9日海軍109年度敦睦遠航支隊返抵左營，不過巡防艦「岳飛」、「康定」都因中共航艦遼寧號通過台灣周邊，奉令再度出海支援偵巡與監偵，圖為敦睦遠航支隊資料照片。圖／軍聞社提供

4月9日，海軍109年度敦睦遠航支隊返抵左營。但因應衛福部的隔離要求，直到昨天官兵才能下船。不過這6天內，除了支隊旗艦「磐石」號補給艦全程靠泊碼頭，巡防艦「岳飛」、「康定」都因中共航艦遼寧號通過台灣周邊，奉令再度出海支援偵巡與監偵任務，沒法「安心檢疫」。520蔡總統連任就職前，美中台三角關係賽局的風吹草動，都格外引人關注。

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