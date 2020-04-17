【520前三角戰1】台海軍情狼來了？美中台各在盤算啥

4月9日，海軍109年度敦睦遠航支隊返抵左營。但因應衛福部的隔離要求，直到昨天官兵才能下船。不過這6天內，除了支隊旗艦「磐石」號補給艦全程靠泊碼頭，巡防艦「岳飛」、「康定」都因中共航艦遼寧號通過台灣周邊，奉令再度出海支援偵巡與監偵任務，沒法「安心檢疫」。520蔡總統連任就職前，美中台三角關係賽局的風吹草動，都格外引人關注。

前國防部長警告：小心川普製造小衝突

國防部前部長林中斌最近警告，美國總統川普可能為了拚連任，在台海或南海製造一場小規模軍事衝突，例如軍機軍艦的擦撞等。對此推測，我國政府的現任與前任軍政高層多半不以為然，而且老神在在，認為現階段美國與中共之間，經濟戰與宣傳戰必然持續，但爆發軍事衝突的可能性很低。以美國軍事體系的成熟度，即使白宮有私心，也不會任意配合違法執行亂命。