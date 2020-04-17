【航空業寒冬2】華航擬減班降薪20％ 會動搖罷工承諾嗎

航空業在疫情一片慘澹之際，靠翻倍的貨運突圍勉強支撐，但也很難弭平幾乎歸零的客運量損失，航空學者表示，航空公司就算不走到裁員，人力結構調整恐怕勢在必行。國籍航空也正在研擬下一波調節成本方案，除了減班休假，過去4年3波航空業罷工墊高的員工福利是否動搖，也將挑起勞資敏感神經。

2016開啟罷工時代 人事成本大增

2016年華航空服員開啟國內航空業罷工時代，當時華航資方全面接收空服員七大訴求，光是將空服員旅費津貼從原本每小時2美元提高到5美元，就引發連鎖效應，機師、地勤、修護接連比照，每年人事成本增加24億元，2年後再支付機師飛安獎金1.2億元，1年人事成本220億元，比長榮多出20億元。