520前「正名」潮來襲 為何綠委一頭熱、府院急煞車
台灣捐贈外國防疫物資，意外掀起一波「正名」熱潮，時代力量、民進黨、基進黨分別以黨團或個別立委提案，要求華航改名、護照英文改為TAIWAN，以及變更我國對外翻譯名為「（Republic of）Taiwan或Chunghwa」。不過也因疫情當前，加上正值520前夕敏感時刻，獨派再次出手，為防再掀正名潮，蔡政府高層審慎應對，急踩煞車。
華航、護照更名案 傳綠黨團要拉下協商
由於相關正名具有高度政治性，部分民進黨立委一頭熱，但綠營內部也有希望「踩煞車」的聲浪。華航、護照更名公決案排入17日立法院會討論事項，今天傳出民進黨團擬將兩案拉下朝野協商甚至提出變更議程，閃避更名公決案。
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