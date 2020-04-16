延後繳稅最大受害者 國庫拉警報「跑3點半」
考量新冠肺炎疫情，財政部日前宣布史上第一次所得稅繳納期限從5月31日延後至6月30日，民眾樂得晚一點繳稅，但國庫可就笑不出來了。因為所得稅收是每年國庫最大一筆進帳，這筆錢延後入帳，導致國庫現金調度拉警報，面臨「跑三點半」的風險。
國庫來源 稅收占極大比重
翻開中央政府的「帳簿」，可發現國庫進帳以稅收、規費與罰款、國營事業盈餘、財產收入等為主，其中又以稅收占比最高，以108年中央政府總預算為例，稅收就占了約83%。而以稅收進國庫的時間來看，又以每年5月繳交的所得稅為單筆之最，去年5月底、6月初入國庫的現金，個人和營利事業的自繳稅款合計就達4600億元。
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