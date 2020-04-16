延後繳稅最大受害者 國庫拉警報「跑3點半」

聯合報 / 記者賴昭穎
財政部日前宣布所得稅繳納期限延後一個月，但因所得稅收是每年國庫最大一筆進帳，延後將導致國庫現金調度拉警報，面臨「跑三點半」的風險。圖／聯合報系資料照片
財政部日前宣布所得稅繳納期限延後一個月，但因所得稅收是每年國庫最大一筆進帳，延後將導致國庫現金調度拉警報，面臨「跑三點半」的風險。圖／聯合報系資料照片

考量新冠肺炎疫情，財政部日前宣布史上第一次所得稅繳納期限從5月31日延後至6月30日，民眾樂得晚一點繳稅，但國庫可就笑不出來了。因為所得稅收是每年國庫最大一筆進帳，這筆錢延後入帳，導致國庫現金調度拉警報，面臨「跑三點半」的風險。

國庫來源 稅收占極大比重 

翻開中央政府的「帳簿」，可發現國庫進帳以稅收、規費與罰款、國營事業盈餘、財產收入等為主，其中又以稅收占比最高，以108年中央政府總預算為例，稅收就占了約83%。而以稅收進國庫的時間來看，又以每年5月繳交的所得稅為單筆之最，去年5月底、6月初入國庫的現金，個人和營利事業的自繳稅款合計就達4600億元。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

新冠肺炎 疫情 立法院 報稅

相關新聞

【航空業寒冬1】金融負債破3千億 華航、長榮航能撐多久

一場雷聲大雨點小的「華航更名」政治秀，在轉為交通部要求華航彩繪機身後暫時畫下句點。在此同時，桃園機場4月14日運量只剩669人，一航廈入境數更是掛蛋，史上頭一遭，交通部長林佳龍今天已經表示將關閉桃機20個登機口、降低衝擊。因此，華航現在除了要苦思機身如何「放大」台灣意象，兩大國籍航空更該擔憂的，恐怕是合計超過3000億元的金融負債，在政府短期紓困解決資金缺口後，還能撐多久。

延後繳稅最大受害者 國庫拉警報「跑3點半」

考量新冠肺炎疫情，財政部日前宣布史上第一次所得稅繳納期限從5月31日延後至6月30日，民眾樂得晚一點繳稅，但國庫可就笑不出來了。因為所得稅收是每年國庫最大一筆進帳，這筆錢延後入帳，導致國庫現金調度拉警報，面臨「跑三點半」的風險。

【禁陸生衝擊2】大學校長：政府要有智慧修補兩岸裂痕

陸方日前宣布暫停2020年陸生赴台升學，外界多把焦點放在生源減少對私立學校的招生衝擊。但有大學校長認為，這樣的思維層次太低，更值得兩岸政府深思的，是暫停措施可能導致得之不易的兩岸高教和學術文化交流中斷。

【世衛攻防戰1】台美「零時差」組合拳 各種巧合引人聯想

紐約時報昨天刊登台灣民眾募資的廣告，提到台灣被世界衛生組織（WHO）拒於門外，表達台灣民眾心聲。國家通訊社中央社今天接著刊出以電郵採訪世衛的回應，世衛提出13點說明，強調數十年來一直與我衛生部門保持技術交流；我駐日內瓦辦事處則強調，WHO以片段資訊誤導外界。巧的是，美國總統川普也幾乎零時差宣布，不再對世衛金援，再次引發國內熱議。

【疫區日記】還好英國愛網購 蔬果箱解救我的末日感

在冰箱裡的生鮮即將見底之際，手機鈴聲大作，原來是我在網路上訂購的蔬果箱宅配到貨。

疫情當前卻噤聲 大砲醫生市長為何變啞彈？

自新冠肺炎疫情爆發後，台北市副市長黃珊珊除主持北市疫情應變小組會議、對外發言，並到市場、酒店視察，日前因身體不適請假三天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。