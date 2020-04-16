【航空業寒冬1】金融負債破3千億 華航、長榮航能撐多久

一場雷聲大雨點小的「華航更名」政治秀，在轉為交通部要求華航彩繪機身後暫時畫下句點。在此同時，桃園機場4月14日運量只剩669人，一航廈入境數更是掛蛋，史上頭一遭，交通部長林佳龍今天已經表示將關閉桃機20個登機口、降低衝擊。因此，華航現在除了要苦思機身如何「放大」台灣意象，兩大國籍航空更該擔憂的，恐怕是合計超過3000億元的金融負債，在政府短期紓困解決資金缺口後，還能撐多久。

2020-04-16 12:03