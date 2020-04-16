【航空業寒冬1】金融負債破3千億 華航、長榮航能撐多久
一場雷聲大雨點小的「華航更名」政治秀，在轉為交通部要求華航彩繪機身後暫時畫下句點。在此同時，桃園機場4月14日運量只剩669人，一航廈入境數更是掛蛋，史上頭一遭，交通部長林佳龍今天已經表示將關閉桃機20個登機口、降低衝擊。因此，華航現在除了要苦思機身如何「放大」台灣意象，兩大國籍航空更該擔憂的，恐怕是合計超過3000億元的金融負債，在政府短期紓困解決資金缺口後，還能撐多久。
單日人次669人 創桃機史上新低
正當近2年桃園機場航班起降架次連年攀升，停機坪愈來愈不夠用時，1月底爆發的新冠肺炎疫情，讓桃機單日起降架次，從去年初的七、八百架次，驟減到100架次；客運量更從每天近14萬人次一路下滑，4月14日只剩669人，創桃機啟用41年新低。
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