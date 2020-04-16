【航空業寒冬1】金融負債破3千億 華航、長榮航能撐多久

聯合報 / 記者侯俐安
根據華航3月中旬公布的2019年全年財報，，華航集團金融負債超過1400億元，已是淨值的2.4倍。圖／聯合報系資料照片
根據華航3月中旬公布的2019年全年財報，，華航集團金融負債超過1400億元，已是淨值的2.4倍。圖／聯合報系資料照片

一場雷聲大雨點小的「華航更名」政治秀，在轉為交通部要求華航彩繪機身後暫時畫下句點。在此同時，桃園機場4月14日運量只剩669人，一航廈入境數更是掛蛋，史上頭一遭，交通部長林佳龍今天已經表示將關閉桃機20個登機口、降低衝擊。因此，華航現在除了要苦思機身如何「放大」台灣意象，兩大國籍航空更該擔憂的，恐怕是合計超過3000億元的金融負債，在政府短期紓困解決資金缺口後，還能撐多久。

單日人次669人 創桃機史上新低

正當近2年桃園機場航班起降架次連年攀升，停機坪愈來愈不夠用時，1月底爆發的新冠肺炎疫情，讓桃機單日起降架次，從去年初的七、八百架次，驟減到100架次；客運量更從每天近14萬人次一路下滑，4月14日只剩669人，創桃機啟用41年新低。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

華航 疫情 長榮 桃機

相關新聞

【航空業寒冬1】金融負債破3千億 華航、長榮航能撐多久

一場雷聲大雨點小的「華航更名」政治秀，在轉為交通部要求華航彩繪機身後暫時畫下句點。在此同時，桃園機場4月14日運量只剩669人，一航廈入境數更是掛蛋，史上頭一遭，交通部長林佳龍今天已經表示將關閉桃機20個登機口、降低衝擊。因此，華航現在除了要苦思機身如何「放大」台灣意象，兩大國籍航空更該擔憂的，恐怕是合計超過3000億元的金融負債，在政府短期紓困解決資金缺口後，還能撐多久。

【禁陸生衝擊2】大學校長：政府要有智慧修補兩岸裂痕

陸方日前宣布暫停2020年陸生赴台升學，外界多把焦點放在生源減少對私立學校的招生衝擊。但有大學校長認為，這樣的思維層次太低，更值得兩岸政府深思的，是暫停措施可能導致得之不易的兩岸高教和學術文化交流中斷。

【疫區日記】還好英國愛網購 蔬果箱解救我的末日感

在冰箱裡的生鮮即將見底之際，手機鈴聲大作，原來是我在網路上訂購的蔬果箱宅配到貨。

【世衛攻防戰1】台美「零時差」組合拳 各種巧合引人聯想

紐約時報昨天刊登台灣民眾募資的廣告，提到台灣被世界衛生組織（WHO）拒於門外，表達台灣民眾心聲。國家通訊社中央社今天接著刊出以電郵採訪世衛的回應，世衛提出13點說明，強調數十年來一直與我衛生部門保持技術交流；我駐日內瓦辦事處則強調，WHO以片段資訊誤導外界。巧的是，美國總統川普也幾乎零時差宣布，不再對世衛金援，再次引發國內熱議。

疫情當前卻噤聲 大砲醫生市長為何變啞彈？

自新冠肺炎疫情爆發後，台北市副市長黃珊珊除主持北市疫情應變小組會議、對外發言，並到市場、酒店視察，日前因身體不適請假三天...

【世衛攻防戰2】川普棒打WHO 意在壓制背後的中國

美國總統川普在美東時間14日，以世界衛生組織（WHO）管理不善為由，宣布暫停資助經費60至90天，同時由美國官員評估世衛對新冠疫情的處置。美國主流媒體的解讀，多半指川普在為自己的疫情處理卸責，至於世衛未來能否保住美國的贊助，目前尚無確切答案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。