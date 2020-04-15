疫情當前卻噤聲 大砲醫生市長為何變啞彈？

自新冠肺炎疫情爆發後，台北市副市長黃珊珊除主持北市疫情應變小組會議、對外發言，並到市場、酒店視察，日前因身體不適請假三天；這時，大家突然想到，台大醫生出身的台北市長柯文哲這段時間怎不見了？疫情當頭，醫生市長反不像以前每天被媒體麥克風包圍，是擔心「逆時中」失言扣分？還是有意提拔接班人黃珊珊，外界都在猜。

黃珊珊病了 柯：放她休息

黃珊珊近來身體不適，從13日請假三天，近來大約一星期接受媒體採訪一次的市長柯文哲，昨天說為黃珊珊說明請假原因。柯文哲說，前陣子黃珊珊晚上要去稽查夜店，早上又要去視察市場防疫，早上7點半還要到市政府開晨會，太辛苦了，「我就說，妳休息幾天好了」，給她休息一下。