【禁陸生衝擊2】大學校長：政府要有智慧修補兩岸裂痕

聯合報 / 記者馮靖惠
陸方日前宣布暫停2020年陸生赴台升學，有大學校長認為，更值得兩岸政府深思的，是可能導致得之不易的兩岸高教和學術文化交流中斷，圖為前總統馬英九（中）與陸生合影。圖／聯合報系資料照片
陸方日前宣布暫停2020年陸生赴台升學，有大學校長認為，更值得兩岸政府深思的，是可能導致得之不易的兩岸高教和學術文化交流中斷，圖為前總統馬英九（中）與陸生合影。圖／聯合報系資料照片

陸方日前宣布暫停2020年陸生赴台升學，外界多把焦點放在生源減少對私立學校的招生衝擊。但有大學校長認為，這樣的思維層次太低，更值得兩岸政府深思的，是暫停措施可能導致得之不易的兩岸高教和學術文化交流中斷。

陸生名額有限 對私校衝擊不大

私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾指出，過去3年，經由兩岸協商核定來台就讀的大學本科生和碩博士生的總名額，只剩每年2000人（研究生1200人、本科生800人），分配給各校的名額很有限。其次，陸生招生名額雖是外加，但自107學年開始，境外生只要加總超過招生總額3%以上，都要計入各校生師比，招收陸生節省教育成本效果有限，陸方的暫停措施對私立大學招生衝擊不大。

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