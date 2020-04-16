【禁陸生衝擊2】大學校長：政府要有智慧修補兩岸裂痕
陸方日前宣布暫停2020年陸生赴台升學，外界多把焦點放在生源減少對私立學校的招生衝擊。但有大學校長認為，這樣的思維層次太低，更值得兩岸政府深思的，是暫停措施可能導致得之不易的兩岸高教和學術文化交流中斷。
陸生名額有限 對私校衝擊不大
私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾指出，過去3年，經由兩岸協商核定來台就讀的大學本科生和碩博士生的總名額，只剩每年2000人（研究生1200人、本科生800人），分配給各校的名額很有限。其次，陸生招生名額雖是外加，但自107學年開始，境外生只要加總超過招生總額3%以上，都要計入各校生師比，招收陸生節省教育成本效果有限，陸方的暫停措施對私立大學招生衝擊不大。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言