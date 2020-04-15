【世衛攻防戰1】台美「零時差」組合拳 各種巧合引人聯想

聯合報 / 記者陳洛薇周佑政
紐時昨天刊登台灣民眾募資的廣告（圖左），提到台灣被世界衛生組織（WHO）拒於門外，巧的是，美國總統川普（圖右）也幾乎零時差宣布，不再對世衛金援，再次引發國內熱議。歐新社、記者顏嘉瑩／攝影
紐時昨天刊登台灣民眾募資的廣告（圖左），提到台灣被世界衛生組織（WHO）拒於門外，巧的是，美國總統川普（圖右）也幾乎零時差宣布，不再對世衛金援，再次引發國內熱議。歐新社、記者顏嘉瑩／攝影

紐約時報昨天刊登台灣民眾募資的廣告，提到台灣被世界衛生組織（WHO）拒於門外，表達台灣民眾心聲。國家通訊社中央社今天接著刊出以電郵採訪世衛的回應，世衛提出13點說明，強調數十年來一直與我衛生部門保持技術交流；我駐日內瓦辦事處則強調，WHO以片段資訊誤導外界。巧的是，美國總統川普也幾乎零時差宣布，不再對世衛金援，再次引發國內熱議。

一個月來台美合擊 是意外巧合？

台美與世衛間的綿密交手、過招頻頻，不僅炒熱話題，台美這一個月節奏緊湊、劍指世衛的「組合拳」，在廣告刊出的前夕，國內疫情剛好出現相隔36天首次「零確診」，是「疫」外巧合還是事先鋪排，引發外界聯想。

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