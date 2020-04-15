【世衛攻防戰1】台美「零時差」組合拳 各種巧合引人聯想

eMask口罩預購小童立體口罩今起試辦，預購量暴增，截至今天中午，成人口罩有84萬人預購、小童口罩則有7.3萬人，預購總量91.3萬，已直逼上一波付款成功的155萬人。

2020-04-15 16:12