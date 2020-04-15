【台師大染疫4】學生遭歧視！打工被要求證明「乾淨」
台灣師範大學2名學生陸續確診新冠肺炎，成為大學校園出現群聚感染首例。台師大校長吳正己無奈表示，社會對確診者、甚至同校學生會「貼標籤」，不少台師大學生被要求出示「非自主健康管理」證明，甚至被懷疑是不是該居家隔離卻「偷跑」出來，就有打工學生被要求證明自己是「乾淨」的。
校隊比賽 被要求證明不須自主管理
吳正己舉例，該校合球隊校隊上周四去參加比賽時，被主辦單位叫去問「你們是台師大的」，要求學生出示證明，證實自己不須「自主健康管理」；也有當家教或在補習班打工的學生，被要求出示證明自己是「乾淨」的。
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