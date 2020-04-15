華航改名朝野都響應 蔡政府為何仍保守

新冠肺炎疫情在台爆發兩個多月，但本土快篩試劑卻還未能量產上市，關鍵在於官方保守態度，衛福部食藥署直到上月26日才在藥事法增列緊急授權法規，縮短申請上市流程，但已錯失先機。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，我國研發試劑能力不輸歐美，但食藥署的這道綠色通道命令，實在來得太慢，若台灣能在現在急起直追，也許在這一場防疫國際戰中，有機會在國際上嶄露頭角。

2020-04-14 15:24