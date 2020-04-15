華航改名朝野都響應 蔡政府為何仍保守

聯合報 / 記者周佑政
華航紅梅揚姿的機隊在停機坪整齊排列，面對更名聲浪，蔡政府態度相對保守。圖／華航提供
華航紅梅揚姿的機隊在停機坪整齊排列，面對更名聲浪，蔡政府態度相對保守。圖／華航提供

華航載運我國捐贈的防疫物資前往歐洲，卻因華航機身及掛上公司旗幟「China Airlines」，意外掀起華航「更名」論戰；這股華航更名聲浪，從民間到朝野立委都有人響應，蔡政府當局態度則相對保守。一位黨政人士就表示，華航更名涉及航權等複雜現實，現階段仍有很多方式可凸顯「台灣」意象，更名要經過華航、社會與朝野完整討論，不應急於一時。

蘇貞昌表態：沒那麼簡單，一步步來做

針對華航改名議題，行政院長蘇貞昌4月16日表示，華航改名涉及航權等種種因素，也許不是那麼簡單，但應該讓國家的航空公司標誌台灣，這是應該努力來做的事，政府會一步步努力來做。

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