華航改名朝野都響應 蔡政府為何仍保守
華航載運我國捐贈的防疫物資前往歐洲，卻因華航機身及掛上公司旗幟「China Airlines」，意外掀起華航「更名」論戰；這股華航更名聲浪，從民間到朝野立委都有人響應，蔡政府當局態度則相對保守。一位黨政人士就表示，華航更名涉及航權等複雜現實，現階段仍有很多方式可凸顯「台灣」意象，更名要經過華航、社會與朝野完整討論，不應急於一時。
蘇貞昌表態：沒那麼簡單，一步步來做
針對華航改名議題，行政院長蘇貞昌4月16日表示，華航改名涉及航權等種種因素，也許不是那麼簡單，但應該讓國家的航空公司標誌台灣，這是應該努力來做的事，政府會一步步努力來做。
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