借林佳龍的箭 國民黨「數位諸葛亮」漂亮的一手
國民黨主席江啟臣設立「數位行銷科技長」一職，說要找「數位諸葛亮」操盤。結果由Dcard創辦人之一的簡勤佑雀屏中選。上任第一天，簡勤佑就交出令人眼睛一亮的成績單，搭上「華航更名」列車，設計了「佳龍的華航更名計時器」大酸民進黨一把，讓人對於未來國民黨在網路這況領域會呈現什麼風貌，充滿好奇。
國民黨網路經營 瞬間由黑翻紅
國民黨在網路經營領域落後民進黨甚多。大約到了馬英九擔任主席的中後期，才慢慢較重視這個領域。不過在營造整體網路聲量上，還是明顯不如綠營。近幾任黨主席，對網路經營最用心的反而是洪秀柱，當時她找來一批黨務體制外的年輕人，並授予很大空間讓他們自由發揮。但受限於品牌不易包裝等各種因素，仍未能翻轉情勢。
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