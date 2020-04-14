華航時不時喊更名 但3大代價沒執政者敢吞

聯合報 / 記者侯俐安
華航改名議題從民進黨2000年首次執政以來，就曾歷經三次更名討論。 圖／聯合報系資料照片
華航改名議題從民進黨2000年首次執政以來，就曾歷經三次更名討論。 圖／聯合報系資料照片

台灣口罩國家隊乘風破浪出航之際，華航把自家商標「China Airlines」外巾披在貨櫃上，沒想到被誤以為是中國大陸的航空公司，國民黨逮到機會冷嘲熱諷一番，行政院長蘇貞昌也趁勢要求華航加強標註台灣，機身的「China」也不用那麼大，讓華航「正名」議題再度浮上檯面。口罩援外的風光，竟擦槍走火成正名風波，可能讓原本只是想藉機打知名度的華航高層，始料未及的發展。

裝載運著700萬片台灣援外口罩的班機，日前陸續飛抵歐洲各國。貨櫃旁原本貼著「Taiwan can help」海報，卻因後方加掛了一張斗大的華航英文名稱「China Airlines」文字的布料引發誤解，甚至有網友藉機發起華航改名「Taiwan Airlines」連署。

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