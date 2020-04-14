試劑研發綠色通道開太慢 專家籲：急起直追推「廣篩」

聯合報 / 記者陳雨鑫
中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，我國研發試力不輸歐美，但食藥署的的作太慢了。 圖／台中市政府提供
中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，我國研發試力不輸歐美，但食藥署的的作太慢了。 圖／台中市政府提供

新冠肺炎疫情在台爆發兩個多月，但本土快篩試劑卻還未能量產上市，關鍵在於官方保守態度，衛福部食藥署直到上月26日才在藥事法增列緊急授權法規，縮短申請上市流程，但已錯失先機。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，我國研發試劑能力不輸歐美，但食藥署的這道綠色通道命令，實在來得太慢，若台灣能在現在急起直追，也許在這一場防疫國際戰中，有機會在國際上嶄露頭角。

王任賢表示，國衛院、中研院等機構，不斷發表已研發出新冠肺炎快篩試劑雛型，同時，美國食品藥物管理局已經核准一款又一款的快篩試劑準備上市；我國食藥署長年以來都是跟在美國屁股後面，所有制度都是等別人出來後才訂定，這一次也不例外，幾乎也是等到美國的緊急命令定調後，實際上才定調。

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