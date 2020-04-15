【禁陸生衝擊1】只想來台念書 「卻被當政治牌、商品」
4月9日，中國大陸教育部宣布「暫停2020年陸生赴台讀書」，不少陸生擔心，這將和大陸暫停赴台自由行一樣，是無限期暫停，「陸生即將成為歷史」。影響最大的是原本計畫申請來台念書的準陸生，不少人已敲定心儀大學，就等疫情緩解後重新開放，這項宣布讓他們震驚又無奈。
政府頒禁令 學生承受不穩定未來
2017年從大陸985高校本科畢業、原本準備今年申請來台念研究所的Amy說，這次大陸教育部宣布暫停陸生來台，很多人認為和政治因素脫不了關係，但這對陸生很不公平，「我們只是想念書、從事學術研究，卻要承受如此大的變動因素，面臨很不穩定的未來。」
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