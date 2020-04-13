填補台灣產學鴻溝 AI傳教士陳昇瑋走得突然

何晶（Ho Ching），她不可能不知道以她總理夫人的身分在臉書發文，可能會引起的副作用及效應，但仍不止一次在臉書表達立場，所為何來？不少新加坡人對於何晶臉書發文引起的風波一波又一波，也是一個不知該如何反應的「Errrr....（呃）」。但，這不就是何晶嗎。

2020-04-13 14:53