填補台灣產學鴻溝 AI傳教士陳昇瑋走得突然
台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長陳昇瑋腦出血意外猝逝，享年44歲，消息傳出，學術圈和產業界一片惋惜，大嘆天妒英才。台灣大學電機系副教授李宏毅表示，人工智慧學校的成立是不可思議的巨大工程，但今天在台灣各行各業常看到該校校友的身影，感覺陳昇瑋的心血並沒有白費，終將開花結果。陳的另一位學界友人則說，陳最大貢獻則是將人工智慧帶入產業界，影響深遠，「他把學界和產業界的鴻溝補起來」。
辦台灣人工智慧學校 百年一現的才子
陳昇瑋是台大電機系博士，曾任台灣資料科學協會理事長、中央研究院資訊科學研究所研究員，創立資料洞察實驗室。2017年，他擔任台灣人工智慧學校執行長，去年受邀擔任玉山金控首任科技長，因此辭去中研院研究員一職，將學界研究更實際發揮在產業界。
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