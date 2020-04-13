【台星口罩風雲3】台星恩怨情仇 很難不扯上美中
新加坡把對台灣的關係，很巧妙地分成兩部分，一是官方的，新加坡謹遵一個中國原則，不敢得罪大陸；但另外一部份是私人的交情，尤其是藍綠政治人物都與新加坡有往來，這讓原來硬梆梆的官方限制，軟化不少。
新加坡謹遵一中原則 但與台灣有私交
做為第三個華人國家，新加坡是少數可以與台灣有元首外交的國家，李光耀私下來台灣的次數多得數不清，李登輝接任元首的第二年就應邀訪問新加坡，新加坡是辜汪會、馬習會的地點，馬習會後，李顯龍還邀馬喝茶，在APEC領袖會議的會外會，李顯龍可以發推特，與蔡英文總統的代表：無論是宋楚瑜或是張忠謀，會見寒暄。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言