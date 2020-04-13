【台星口罩風雲3】台星恩怨情仇 很難不扯上美中

聯合報 / 記者郭崇倫
新加坡是少數可以與台灣有元首外交的國家。 路透
新加坡是少數可以與台灣有元首外交的國家。 路透

新加坡把對台灣的關係，很巧妙地分成兩部分，一是官方的，新加坡謹遵一個中國原則，不敢得罪大陸；但另外一部份是私人的交情，尤其是藍綠政治人物都與新加坡有往來，這讓原來硬梆梆的官方限制，軟化不少。

新加坡謹遵一中原則 但與台灣有私交

做為第三個華人國家，新加坡是少數可以與台灣有元首外交的國家，李光耀私下來台灣的次數多得數不清，李登輝接任元首的第二年就應邀訪問新加坡，新加坡是辜汪會、馬習會的地點，馬習會後，李顯龍還邀馬喝茶，在APEC領袖會議的會外會，李顯龍可以發推特，與蔡英文總統的代表：無論是宋楚瑜或是張忠謀，會見寒暄。

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