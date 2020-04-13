【台星口罩風雲1】何晶一天發文數十則 這次讓新加坡人很興奮

聯合報 / 記者林以君
「總理夫人」只是何晶（左）的角色之一，她還有「國家大掌櫃」的職權，目前擔任淡馬錫控股的執行董事及首席執行長。 美聯社
「總理夫人」只是何晶（左）的角色之一，她還有「國家大掌櫃」的職權，目前擔任淡馬錫控股的執行董事及首席執行長。 美聯社

何晶（Ho Ching），她不可能不知道以她總理夫人的身分在臉書發文，可能會引起的副作用及效應，但仍不止一次在臉書表達立場，所為何來？不少新加坡人對於何晶臉書發文引起的風波一波又一波，也是一個不知該如何反應的「Errrr....（呃）」。但，這不就是何晶嗎。

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