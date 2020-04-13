【台星口罩風雲1】何晶一天發文數十則 這次讓新加坡人很興奮
何晶（Ho Ching），她不可能不知道以她總理夫人的身分在臉書發文，可能會引起的副作用及效應，但仍不止一次在臉書表達立場，所為何來？不少新加坡人對於何晶臉書發文引起的風波一波又一波，也是一個不知該如何反應的「Errrr....（呃）」。但，這不就是何晶嗎。
星版理科太太 補文淡化台星衝突
何晶是理科出身，稱得上是星版「理科太太」，與李顯龍結婚前在新加坡國防部工作，她是很有特色的總理夫人。在「Errrr....」的貼文發酵、引發台星二地網友激戰後，今天她補文，除了表達感激台灣朋友之意，也請大家不要網內互打，「至於錯誤，也請原諒錯誤啦（And mistakes? Also forgiven, lah!）」。
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