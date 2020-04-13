快篩試劑研發 台灣為何最後一哩路卡這麼久？

台灣近日新增多起無症狀新冠肺炎感染者，多位防疫學者疾呼應擴大採檢，包括歐美及中國大陸皆已研發並使用快篩試劑，攔下可能的感染者。但反觀台灣，盡管生技能量充沛，但直到現在都沒有國產快篩試劑，包括國衛院、中研院、工研院等近日雖都宣布已投入開發或啟動技轉，只是距離上市都還有一段時間。研發快篩試劑是跟時間賽跑的事，為何台灣本土快篩試劑從研發要走到量產、上市的最後一哩路卻走得這麼久？

南韓每日檢驗量上萬 台灣僅3千多

南韓在三月上旬爆發大規模社區感染，靠研發快篩試劑、擴大檢驗量，加上逾100座實驗室，每日檢驗上萬件，大規模篩檢揪出可疑的染疫者，有效壓制看似一發不可收拾的疫情，近期也啟動自美國入境旅客全面採檢。