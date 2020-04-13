百年大疫送愛…卻也逼出3種人類暗黑本能
新冠肺炎疫情未見趨緩，全球都在對抗這個令人措手不及的病毒，在抗疫這一戰中，讓人看見人性光明的一面，義大利籍神父呂若瑟不忍見家鄉疫情嚴重，哭向台灣人求援，短短6天募到1.5億，還有更多廠商捐物資或飲料請第一線醫護人員喝咖啡紓壓。不過，但也發生到偷捐血中心口罩的人性黑暗面。
光明故事一：台灣人捐上億給義大利
由於國情不同，不同國家一開始面對疫情的態度也不一樣。住在美國加州的工程師凱文指出，在歐美國家走在路上戴口罩會遭受岐視眼光，歐美認為生病的人才會戴口罩；後來隨著疫情逐漸嚴峻，歐美人也開始搶口罩和物資，各國都一樣焦慮。
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