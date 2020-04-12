蔡政府3張牌打譚德塞 打得贏國際冷酷現實？

世界衛生組織秘書長譚德塞回應美國總統川普對他「以中國為中心」（China-centric），以及世衛這次真的搞砸了的指控時，大發牢騷之餘，突然將台灣也扯進來，說三個月來遭到台灣對他進行種族歧視等行徑在內的人身攻擊，並說我外交部知情卻不阻止，這番言論讓整個台灣都炸鍋了。

譚與北京走得近 早在2017就對台不友善

譚德塞此舉不是突如其來，他跟台灣的恩怨更非一朝一夕。他於2017年5月23日在世衛大會（WHA）上獲選為新任秘書長，那年兩岸關係跌入谷底，中共於這年6月，即譚上任秘書長前的半個多月，拔掉我重要邦交國巴拿馬，這可能影響譚後對我的態度，2017年我國總共申請參加18場世衛的技術性會議，最後只能參加5場。